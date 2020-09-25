Климатолог рассказал о негативных последствиях долгого бабьего лета

У затянувшегося бабьего лета могут могут быть неприятные «побочные эффекты», заявил в эфире радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

По его словам, климат все чаще отклоняется от нормы.

«У нас череда нестабильностей климата. Из этого следует, что если говорить о десятилетнем периоде, то вероятность достаточно длительного, хорошего бабьего лета растет. В противоположность этому растет вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре. Тут не все в плюс», — сказал Кокорин.

Климатолог отметил, что из-за глобального потепления постоянно увеличивается среднегодовая температура.

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