Мэр Краснодара рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Краснодар

В Краснодаре 11 квартир, расположенных в четырех многоквартирных домах, получили повреждения от обломков беспилотников в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Наумов.

«Все адреса, где были найдены обломки БПЛА, обследованы», — написал он.

По словам чиновника, в этих зданиях частично выбиты окна и остекление балконов, повреждены крыши и фасады. Осколки и небезопасные части конструкций уже убраны. Власти окажут жителям всю необходимую помощь, заявил мэр.

Также он сообщил о наличии повреждений общего имущества в домах. Все управляющие компании самостоятельно займутся восстановлением, отметил Наумов.

«Комиссия продолжает работать, проводит поквартирный обход и оценку ущерба», — добавил он.

Ночью и утром 18 марта силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов в Краснодарском крае. Массированной атаке подвергся административный центр региона. Во время первой волны атак дронов в Краснодаре были повреждены жилые дома, линия электропередачи и медицинский центр. Более того, один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Во время второй волны один из БПЛА упал рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт». Были выявлены повреждения 17 автомобилей, частного дома и многоквартирного дома.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников.