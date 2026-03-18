Второй пожарный поезд направляется к горящему бизнес-центру в Москве

Второй пожарный поезд направляется к горящему бизнес-центру на юго-востоке Москвы

Второй пожарный поезд запросили к месту тушения пожара в бизнес-центре «Турас» на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Тушение пожара продолжается. К месту тушения пожара запросили второй пожарный поезд», — сказал собеседник агентства.

Несколькими часами ранее выяснилось, что два человека обратились к медикам за помощью в результате пожара в бизнес-центре «Турас».

18 марта в бизнес-центре «Турас», расположенном в 1-м Грайвороновском проезде, произошло возгорание на складе на первом этаже. Огонь распространился на верхние этажи. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.

Ранее пожар парализовал движение в Москве.