Второй пожарный поезд направляется к горящему бизнес-центру в Москве

Второй пожарный поезд запросили к месту тушения пожара в бизнес-центре «Турас» на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Тушение пожара продолжается. К месту тушения пожара запросили второй пожарный поезд», — сказал собеседник агентства.
Несколькими часами ранее выяснилось, что два человека обратились к медикам за помощью в результате пожара в бизнес-центре «Турас».
18 марта в бизнес-центре «Турас», расположенном в 1-м Грайвороновском проезде, произошло возгорание на складе на первом этаже. Огонь распространился на верхние этажи. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.
Ранее пожар парализовал движение в Москве.