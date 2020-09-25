В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

Максимс Краюшкинс

В Крыму построят опреснитель морской воды для решения проблем с водоснабжением. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«В течение двух недель будут полностью предложены федеральным правительством по поручению президента решения, связанные со строительством опреснительной установки города Симферополя. Эта установка будет строиться в поселке Николаевка», — сказал Аксенов.

По его словам, это первый подобный проект в России.

Аксенов добавил, что крымские власти готовят программу строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой пролегает через Симферополь.

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