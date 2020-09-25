В Ленобласти возле остановки нашли человеческую ногу
Антон Демидов
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Жительница Ленинградской области обнаружила напротив автобусной остановки человеческую ногу. Об этом сообщает портал 47news.ru.
Как стало известно, останки нашла продавец из деревни Маттия Кингисеппского района Ленинградской области. Она работает в местном магазине.
Согласно предварительным данным, кости пролежали на земле долгое время.
Фрагмент тела отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранительные органы инициировали проверку.
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