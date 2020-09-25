Прокуратура направила в суд иск о ликвидации «Церкви последнего завета»

Анна Светлова

Прокуратура Красноярского края направила в суд иск о прекращении деятельности религиозной организации «Церковь последнего завета». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Отмечается, что в ходе проверки структуры были установлены факты, «свидетельствующие о наличии оснований для ликвидации ее в судебном порядке».

Так, прокуратура зафиксировала причинение вреда психическому здоровью членам организации. Им не позволялось выражать собственные мысли и желания или к чему-либо стремиться, так как в таком случае «церковь» их порицала, вызывала у них чувство вины, а также угрожала изгнанием из сообщества.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 22 ноября трех руководителей так называемой «Церкви Последнего завета» — Сергея Торопа, известного также как Виссарион, а также Владимира Ведерникова и Вадима Редькина.

Виссарион и его сподвижники обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми. Тороп-Виссарион с обвинением не согласен. Он заявил, что слова пострадавших сомнительны, а некоторых из них он ранее не встречал.

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