Прокуратура направила в суд иск о ликвидации «Церкви последнего завета»

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Один из руководителей «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) на заседании... Один из руководителей «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) на заседании...
Один из руководителей «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) на заседании...
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Прокуратура Красноярского края направила в суд иск о прекращении деятельности религиозной организации «Церковь последнего завета». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Отмечается, что в ходе проверки структуры были установлены факты, «свидетельствующие о наличии оснований для ликвидации ее в судебном порядке».

Так, прокуратура зафиксировала причинение вреда психическому здоровью членам организации. Им не позволялось выражать собственные мысли и желания или к чему-либо стремиться, так как в таком случае «церковь» их порицала, вызывала у них чувство вины, а также угрожала изгнанием из сообщества.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 22 ноября трех руководителей так называемой «Церкви Последнего завета» — Сергея Торопа, известного также как Виссарион, а также Владимира Ведерникова и Вадима Редькина.

Виссарион и его сподвижники обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми. Тороп-Виссарион с обвинением не согласен. Он заявил, что слова пострадавших сомнительны, а некоторых из них он ранее не встречал.

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