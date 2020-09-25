Собянин ответил на вопросы москвичей по развитию ситуации с COVID -19

Анна Светлова

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на интересующие вопросы москвичей по развитию ситуации с коронавирусом в столице. Об этом он написал в своем блоге.

Ограничительные меры, как это было текущей весной, в городе не вводятся, прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, следовательно, людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями выходить из дома позволяется, это не является нарушением.

Кроме того, данные категории людей могут взять больничный.

Для получения больничного листа можно обратиться на горячую линию Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что работающим пенсионерам больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на «удаленку»

— В Москве выявлено 1 560 новых случаев коронавируса

— Москва начала вводить резервные мощности коечного фонда для борьбы с COVID-19