У бывшего здания Charlie Hebdo в Париже ранили трех человек

Три человека получили ножевые ранения рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo в Париже. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что подозреваемый в нападении находится в бегах.

Местные власти решили закрыть школы, детские сады и дома престарелых в ожидании задержания подозреваемого.

Ранее Тегеран осудил повторный выпуск карикатур на исламского пророка Мухаммеда во французской газете Charlie Hebdo, приуроченный к памяти погибших в теракте 2015 года.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Они убили 12 человек, в том числе 8 журналистов и художников.

После теракта более миллиона французов вышли на марш против терроризма и цензуры в прессе с табличками «Я — Шарли».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Карикатуры на пророка: Charlie Hebdo повторил публикацию

— Иранский МИД осудил перевыпуск карикатур на Мухаммеда в Charlie Hebdo

— Террористы угрожают Charlie Hebdo новым нападением