РФПИ поставит до 35 млн доз вакцины «Спутник V» в Узбекистан

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Laxisam поставят в Узбекистан до 35 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В 2020 году в республику [Узбекистан] может быть поставлено до 10 млн доз вакцины, еще до 25 млн доз – в 2021 году», — указано в сообщении фонда.

Известно, что РФПИ уже получил запросы на более чем 1,2 млрд доз российской вакцины на текущий и следующий годы. Заявки направили 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре

— РФПИ поставит в Индию 100 млн доз вакцины «Спутник V»

— Сто человек задействуют в испытаниях российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии