Собянин рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на «удаленку»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководству всех московских предприятий перевести на удаленный режим работы как можно большее число сотрудников. Об этом он написал в своем официальном блоге.

«Сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — написал Собянин.

Он также призвал обеспечить строгие меры эпидемиологической безопасности для тех, кто все же продолжит работать в офисах, включая обязательную дезинфекцию и ношение масок.

Кроме того, мэр призвал всех москвичей обязательно соблюдать масочный режим в общественном транспорте.

По его мнению, противокоронавирусные мероприятия весной 2020 года позволили сохранить жизнь многим москвичам.

Согласно последним данным, в Москве выявлено 280 408 случаев коронавируса, 5 115 человек скончались от инфекции, 241 656 — выздоровели.

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