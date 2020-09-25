Неизвестные убили краснокнижного тигра Павлика в Приамурье

Краснокнижный амурский тигр по кличке Павлик, которого специалисты выпустили на волю после реабилитации в 2019 году, был найден убитым в лесах Амурской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Олега Зюбина.

«Останки животного обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ — незаконная добыча животного, занесенного в Красную книгу РФ», — сообщил Зюбин.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в свою очередь заявил, что у правоохранителей есть предположения, кто мог стоять за убийством животного. Он пообещал добиваться самого серьезного наказания для охотников.

«Восьмого сентября пропал GPS-сигнал с его ошейника <...> Двадцать третьего сентября оперативная группа обнаружила труп животного в четырех км от места последней локации», — рассказал губернатор.

Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в 2019 году после того, как их мать была замечена в Приморье, когда нападала на собак в селе Алексей-Никольское. Тигрицу из-за проблем со здоровьем после реабилитации отправили в зоопарк, а двух детенышей выпустили на волю в Амурской области.

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