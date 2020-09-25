Тело пропавшего ребенка нашли в Нижегородской области
Полина Рутковская
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Тело пропавшей днем в четверг, 24 сентября, девятилетней девочки обнаружили в Нижегородской области. Об этом сообщается на странице регионального поисково-спасательного отряда «Волонтер» в Facebook.
«Найдена, погибла», — указано в сообщении.
По данным отряда, девочка пропала после того, как вышла из школьного автобуса в поселке Неклюдово Борского района.
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