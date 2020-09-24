Великобритания обновила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 6 634 человека, что стало рекордным показателем для страны с начала эпидемии. Об этом пишет Sky News.

Также за последние 24 часа погибли 40 человек. Всего в Великобритании заболели 416 тысяч, скончались почти 42 тысячи человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

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