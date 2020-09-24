Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тулой

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Каменском районе Тульской области, в результате инцидента пострадал пилот. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что воздушное судно приземлилось возле поселка Дружба.

Известно, что на борту самолета находился один пилот, он получил травмы средней тяжести.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

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