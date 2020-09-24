В Кузбассе из-за коронавируса закрыли школы, детсад и колледж

В Кемеровской области из-за коронавируса полностью закрыли девять образовательных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Маргариту Новоселову.

«На сегодня полностью закрыто девять образовательных учреждений, из них семь школ, одно среднее учебное заведение — Анжеро-Сужденский филиал областного медицинского колледжа и одно дошкольное учреждение — детский сад в городе Белово», — рассказала она.

Новоселова отметила, что частично на дистанционное обучение перешли 26 школ, 13 детских садов, три вуза, четыре суза и одно учреждение дополнительного образования.

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, всего в регионе с начала учебного года случаи коронавируса выявили в 69 школах. При этом вспышек инфицирования нет, все зафиксированные случаи не связаны между собой.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 9 103 случая коронавируса, выздоровели 6 732 человека, 96 умерли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Изолируют группами: коронавирус проник в вузы

— В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в российских школах