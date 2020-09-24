В ходе испытаний вакцины в Лондоне добровольцев специально заразят COVID-19

В Лондоне могут начаться испытания вакцины от коронавируса, для которых добровольцев предварительно могут намеренно заразить COVID-19. Об этом сообщает Financial Times.

Сначала испытуемым сделают прививку, а спустя месяц их заразят вирусом Sars-CoV-2. Это необходимо для проверки эффективности средства.

Отмечается, что добровольцы будут находиться под наблюдением врачей, им также будут давать противовирусный препарат для сведения к минимуму риска развития осложнений.

Как отмечает издание, эксперимент планируют начать в январе 2021 года в специализированной клинике Уайтчепела. Участвовать в нем уже готовы порядка 2 тыс. человек.

Пока неизвестно, о препарате чьей разработки идет речь. Сейчас в Великобритании на людях испытываются две вакцины от коронавируса. Первую разработал Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca, а вторую — Имперский колледж Лондона.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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