Нетаньяху анонсировал ужесточение карантина в Израиле из-за COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил, что в стране с 25 сентября на две недели вводится полный карантин, передает ТАСС.

По словам политика, он продлится до конца праздника Симхат Тора (Радость Торы, завершится вечером 10 октября. — «Газета.Ru»).

«После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости»,— сказал Нетаньяху в ходе заседания правительственной комиссии по коронавирусу 23 сентября.

Нетаньяху также сообщил, что заболеваемость в стране растет, увеличивается число тяжелых больных и число умерших.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле выявлено свыше 204,6 тыс. случаев COVID-19, скончалось более 1300 человек, выздоровели почти 145 тыс.

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