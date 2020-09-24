Власти Дагестана пообещали миллион рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии

Власти Дагестана выплатят денежное вознаграждение за помощь в поимке заключенных, которые совершили побег из колонии в поселке Шамхал. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы региона Владимира Васильева.

Как отмечается, за информацию, представляющую интерес, а также оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников будет выплачена сумма в размере до 1 млн рублей.

Как сообщалось, 22 сентября шесть заключенных исправительной колонии № 2 в Дагестане вырыли подкоп и сбежали.

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