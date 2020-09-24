Несколько десятков человек задержаны на протестных акциях в Минске

На протестных акциях в Минске в среду, 23 сентября, были проведены задержания митингующих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

«На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек», — рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства не указал точное число задержанных.

Протесты начались на фоне инаугурации Александра Лукашенко на пост президента республики, которая 23 сентября прошла во Дворце Независимости в Минске.

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