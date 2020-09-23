Милиция заявила, что контролирует ситуацию в Минске
Карина Казанцева
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Милиция заявила, что контролирует ситуацию в Минске в условиях несанкционированных протестов. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич, пишет «Интерфакс».
«Сотрудники правоохранительных органов полностью контролируют ситуацию и в настоящее время продолжают пресекать активные незаконные акции», — сказала Ганусевич.
Она добавила, что задержания продолжаются.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
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