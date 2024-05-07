Стало известно, как влияют вторичные санкции на убытки российского бизнеса

Российские компании все чаще проводят внешнеторговые расчеты в рублях, стремясь обойти вторичные санкции США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание приводит недавний отчет ЦБ, в котором говорилось, что доля рубля в международных сделках в феврале выросла на 7% — до 40%. На такую же величину сократилась доля «дружественных» валют после прекращения крупными банками Турции и Китая обслуживания переводов.

«Мы очень ждем открытия в Китае Альфа-банка. Китайские поставщики часто идут навстречу и отправляют товары без предоплаты», — рассказала сооснователь «Digital ВЭД» Анна Фомичева.

Она отметила, что компании вынуждены прибегать к альтернативным способам оплаты, включая криптовалюту и наличные расчеты. Это удлиняет сроки платежей до 2 недель и удорожает сделки на 5-15% из-за комиссий посредникам.

В Reuters сообщили, что опасаясь вторичных санкций, китайский бизнес использует небольшие сельские банки для расчетов с Россией. США активизировали обвинения в адрес КНР в поддержке российского ВПК.

«Конечной точкой является превращение России в Иран», — заявил один из инвесторов изданию.

Но глава «БизнесДром» Павел Самиев считает, что достичь полной изоляции РФ не удастся из-за емкости внутреннего рынка.

До этого стало известно, что мировая торговля нарастит обороты после прошлогоднего спада.

Ранее в России ускорился рост цен на металлолом.