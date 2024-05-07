В Госдуме может пройти встреча с будущим премьер-министром России

В Государственной думе 10 мая должна пройти встреча представителей партий с кандидатом в премьер-министры России. Об этом сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, слова которого передает ТАСС.

По его словам, встреча запланирована на 12:30 по московскому времени.

Днем 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством, поручив уходящему кабмину продолжать работу до сформирования нового состава министров и вице-премьеров.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может внести в Государственную думу кандидатуру нового премьер-министра уже 7 мая.

Сегодня прошла инаугурация президента России Владимира Путина.

Ранее инаугурацию президента России назвали стартом для новых изменений.