Польский судья заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине

Уехавший из Польши в Белоруссию судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости, что существует опасность официального втягивания Польши в конфликт на Украине.

«Мы наблюдаем этап, когда Польшу могут втянуть в конфликт на Украине, когда польские войска могут быть введены на Украины. Наемники и инструкторы там давно есть. Мы сейчас говорим об официальном вводе войск», — отметил он.

Также Шмидт, попросивший убежище в Белоруссии, заявил, что в Польше занимался делами разведки. По его словам, в Польше он чувствовал угрозу в отношении себя, тогда как Белоруссия, по его мнению, является свободной страной.

Томаш Шмидт передаст свое заявление об отставке через посольство Польши в Минске.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы. По словам Шмидта, народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Белоруссией и Россией.

Ранее в Польше прокомментировали желание местного судьи просить убежища в Белоруссии.