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Корабли «Тайфун» и «Виктор Великий» спустили на воду

Корабли «Тайфун» и «Виктор Великий» спустили на воду на Зеленодольском заводе

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Александр Гальперин/РИА Новости

На Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) «Тайфун» и патрульного корабля «Виктор Великий». Об этом сообщает ТАСС.

От имени главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Александра Моисеева кораблестроителей и экипажи поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ Ильяс Шигапов.

Крестной матерью «Виктора Великого» стала распределитель работ цеха номер 18 Наталья Титова, крестной матерью «Тайфуна» — ведущий инженер по нормированию труда цеха номер 17 Ольга Иванова. По традиции они разбили перед спуском о форштевни кораблей бутылки шампанского.

До этого в Минобороны России заявляли, что малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун» и патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий» будут спущены на воду в мае. В министерстве обороны назвали «Тайфун» самым малым кораблем, оснащенным крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее журнал The National Interest оценил российские атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 949 «Гранит» и 949А «Антей».

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