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Названы главные причины поломки кондиционера в автомобиле после зимы

Российских водителей предупредили о высоком риске поломки кондиционера в авто весной

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Depositphotos

С наступлением теплого времени года на климатическую систему в автомобиле начинает оказываться серьезная нагрузка, что нередко приводит к ее поломке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта компании «ВсеИнструменты.ру» Максима Соколова.

«Простое нахождение в перегретом салоне машины может быть небезопасно для здоровья. В таких условиях многие водители могут вообще не выключать кондиционеры в своих автомобилях, из-за чего климатическая система в прямом смысле работает на износ», — рассказал он.

Среди других вызовов, с которыми приходится сталкиваться системе охлаждения весной и летом — пыль, пух, мелкие лепестки, пыльца и насекомые, которые часто забивают отверстия механизмов.

По словам эксперта, к перегреву кондиционера приводят поломки в деталях и механизмах, в частности, повреждения компрессора. Соколов предупредил, что это может закончиться перегревом двигателя машины. Также он рассказал, что на состояние термостата влияет качество охлаждающей жидкости и состояние системы охлаждения. Неисправный термостат изнашивает двигатель. Помимо этого, система может не справиться с нагрузкой весной из-за недостаточного количества охлаждающей жидкости. Нехватка может возникнуть на фоне повреждений шлангов или соединений. Также к избыточному давлению может привести превышение допустимого уровня фреона.

До этого автоэксперты рассказали, что весной в российских городах повышается риск попадания пыльцы в механизмы автомобиля, что в результате может привести к его поломке. Оседая на поверхности двигателя, загрязнения могут снижать эффективность охлаждения. А если они проникнут в масляный фильтр или систему смазки, то способны вызывать повреждения двигателя. Пыль и грязь, оседающие на тормозных дисках и колодках, также ускоряют их износ и снижают реакцию авто на нажатие педали. Чтобы решить проблему, автоэксперты посоветовали чаще пользоваться услугами автомойки, а также использовать защитные средства.

Ранее стало известно, что по всей Москве усилят контроль за таксистами в праздники.

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