В ВСУ назвали новую угрозу от российских военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины боятся повышенной активности в применении беспилотников с российской стороны. Об этом сообщил военный ВСУ с позывным «Лева», передает Reuters.

По его словам, российские войска стали больше проводить атак беспилотниками по позициям ВСУ. «Теперь действительно страшно», — сказал военный.

Также старший офицер батареи Андрей Ставничий заявил, что солдаты ВСУ порой не могут двигаться из-за частого полета дронов ВС РФ.

До этого бывший офицер британской армии Джастин Крамп заявил, что системы вооружений Вооруженных сил РФ рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как американские истребители F-16. Атаковать российские самолеты с помощью F-16, по его мнению, будет довольно трудно из-за российских ракет «воздух-воздух» большой дальности.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.