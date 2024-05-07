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В Польше оценили готовность страны к переходу на евро

Глава минфина Польши Доманьский: экономика сейчас не готова к переходу на евро

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Shutterstock/ABARONS

Польша сейчас не готова к внедрению евро в экономику. С таким заявлением выступил глава минфина страны Анджей Доманьский. Его слова приводит РИА Новости.

«Следует быть реалистом. Факты, по моему мнению, однозначны — польская экономика в данный момент к принятию евро не готова», — сказал министр.

Из десяти стран, которые стали участницами Евросоюза в 2004 году вместе с Польшей, до сих пор не перешли на евро лишь три — сама Польша, а также Венгрия и Чехия.

В прошлом году глава Финансового совета Венгрии Арпад Ковач заявил, что страна потенциально будет готова войти в зону евро к концу 2024 года.

До этого в еврозоне неожиданно замедлилась инфляция. По итогам марта рост потребительских цен в 20 странах, использующих евро, составил 2,4% по сравнению с 2,6% в феврале. Показатель стал минимальным с ноября 2023 года.

Ранее Греции предрекли полное восстановление экономики в 2024 году.

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