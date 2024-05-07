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Польский судья объяснил, почему попросил защиты у Белоруссии

Польский судья Шмидт выбрал для убежища Белоруссию из-за безвизового режима

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Польский судья Томаш Шмидт объяснил, почему выбрал для убежища Белоруссию, а не Россию. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, для въезда в Россию нужна была бы виза, а подача документов на нее была бы подозрительна для Варшавы.

«В Беларусь я мог въехать без визы», — сказал Шмидт.

Он напомнил, что президент Александр Лукашенко разрешил полякам безвизовый въезд, чтобы посмотреть Минск. Польский судья счел Белоруссию открытой, дружественной страной.

Шмидт не исключил, что побывает и в России, где у него есть знакомые, с которыми хотел бы «встретиться, выпить кофе».

Накануне стало известно, что варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где обвинил польские власти в преследованиях и угрозах и попросил у Александра Лукашенко политическое убежище. Мужчина утверждает, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше шокированы произошедшим и не могут поверить, что кто-то «в здравом уме» мог сбежать в Белоруссию.

Ранее стало известно, о чем Путин и Лукашенко поговорят в Москве.

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