Россиянам посоветовали ответственно подходить к планированию путешествий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к россиянам с просьбой ответственнее подходить к вопросу планирования путешествий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что риски новых ограничений на транспортное сообщение между странами сохраняются на фоне продолжающейся пандемии нового типа коронавируса. При этом она напомнила, что российские власти уже приостановили вывозные рейсы.

Представитель ведомства указала на сохранение риска «на неопределенное время застрять за рубежом без возможности покинуть территорию».

«Призываем максимально ответственно относиться к планированию путешествия, предусматривать возможность купировать возможные риски», — заключила Захарова.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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