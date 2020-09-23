Болгария обвинила в шпионаже двух дипломатов из РФ

Болгарская прокуратура предъявила обвинение в шпионаже двум российским дипломатам. Об этом сообщается на сайте надзорной структуры.

В публикации уточняется, что дело по статье о сборе являющейся гостайной информации было возбуждено специализированной прокуратурой.

По ее данным, двое дипломатов через коммуникацию с болгарскими гражданами имели доступ к сведениям, которые касались военно-промышленного комплекса Болгарии.

«В определенных случаях болгарским гражданам были обещаны и предоставлялись финансовые вознаграждения», — уточняется на сайте прокуратуры.

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