Иностранцы смогут поучаствовать в исследовании и привиться от COVID-19 в Москве
Не только москвичи, но и жители других регионов РФ и иностранцы смогут поучаствовать в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса, сообщает РИА «Новости».
По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, получить препарат и стать участником исследования могут все желающие. Это решение позволит большему кругу лиц получить прививку в рамках исследования. Вакцинация проходит на базе московских медучреждений.
«Иметь московский полис ОМС необязательно», — пояснила она.
Однако необходимо, чтобы все участники исследования находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 умерших, выздоровело 923 699 человек.
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