Роспотребнадзор: маска снижает вероятность заражения инфекциями в 1,8 раза

Вероятность заражения различными респираторными инфекциями при ношении маски снижается в 1,8 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, среди тех, кто использовал индивидуальные средства защиты, было меньше инфицированных различными возбудителями ОРВИ.

Так, ношение медицинской маски снижало вероятность заражения в 1,8 раза, а использование перчаток — в 1,3 раза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 16 млн граждан России привились от гриппа

— В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки максимума по уровню заболеваемости COVID-19