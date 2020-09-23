Роспотребнадзор: маска снижает вероятность заражения инфекциями в 1,8 раза
Катерина Медведева
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Вероятность заражения различными респираторными инфекциями при ношении маски снижается в 1,8 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
По данным Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, среди тех, кто использовал индивидуальные средства защиты, было меньше инфицированных различными возбудителями ОРВИ.
Так, ношение медицинской маски снижало вероятность заражения в 1,8 раза, а использование перчаток — в 1,3 раза.
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