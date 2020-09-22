Москвичей предупредили о «желтом уровне» погодной опасности
Ника Пикекатлет
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Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о «желтом уровне» погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Причиной такого предупреждения стали сильные туманы.
Так, в регионе ожидается усиление тумана в период с 02.00 по мск до 07.00 по мск среды, 23 сентября.
Кроме того, сотрудники Гидрометцентра заявили о наступлении в Москве дня осеннего равноденствия во вторник, 22 сентября, что означает приход отрицательного теплового баланса. Это связано с тем, что ночь будет становиться длиннее, а день — короче, тем самым Земля будет остывать.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.