Москвичей предупредили о «желтом уровне» погодной опасности

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о «желтом уровне» погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Причиной такого предупреждения стали сильные туманы.

Так, в регионе ожидается усиление тумана в период с 02.00 по мск до 07.00 по мск среды, 23 сентября.

Кроме того, сотрудники Гидрометцентра заявили о наступлении в Москве дня осеннего равноденствия во вторник, 22 сентября, что означает приход отрицательного теплового баланса. Это связано с тем, что ночь будет становиться длиннее, а день — короче, тем самым Земля будет остывать.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.