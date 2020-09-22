Названы восемь регионов с активным ростом заболеваемости COVID-19

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией активно растет в восьми российских регионах, заявил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, речь идет о Севастополе, Еврейской автономной области, республиках Тыва, Алтай, Коми и Бурятия, а также о Ленинградской и Кемеровской областях, отметил эксперт.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, более 23 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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