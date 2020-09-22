Появилось видео задержания главы секты «Церковь последнего завета»

Анна Светлова

Телеканал «360.tv» опубликовал видео с места задержания главы секты «Церковь последнего завета» Сергея Торопа в Красноярском крае.

Отмечается, что силовики прибыли в общину «Город Солнца» на нескольких вертолетах. В настоящее время там проходят обыски.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», известной как община Виссариона. В числе задержанных оказались глава организации Сергей Тороп, а также руководители курагинской местной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников.

«Церковь последнего завета» в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

В феврале представители религиозной организации сообщили об обысках и допросах в общине в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении администрации школы «Истоки», где учатся дети членов общины.

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