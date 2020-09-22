Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2021 году. Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам Решетниковой, задания изменятся по нескольким предметам.

Так, выпускникам 11-х классов на экзамене по обществознанию придется ответить на вопросы о новых поправках к Конституции РФ, а в ОГЭ появятся задания на анализ визуальной информации с развернутым ответом.

Девятиклассникам предстоит сдавать химию, проводя опыты на реальном оборудовании.

Изменятся и задания в ЕГЭ по истории, где появятся новые форматы для исторических сочинений, а также информатики, где школьники будут решать задачи на компьютерах.

Кроме того, на экзамене для 9-х и 11-х классов по математике появится больше практических задач, которые пригодятся старшеклассникам в быту, например, задачи на расчет строительных материалов для ремонта и обустройства дачного участка.

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