Минздрав разрешил испытания инактивированной вакцины от COVID-19

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Вакцина разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Планируется, что в исследованиях примет участие более трех тысяч добровольцев

«Мы рассчитываем завершить завершить клинические испытания в ноябре текущего года», - рассказал генеральный директор Центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

В настоящее время в России зарегистрирована вакцина «Гам-Ковид-Вак», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава и проходят испытания вакцины, разработанной новосибирским Центром «Вектор».

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