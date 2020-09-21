Минздрав разрешил испытания инактивированной вакцины от COVID-19
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вакцина разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.
Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Планируется, что в исследованиях примет участие более трех тысяч добровольцев
«Мы рассчитываем завершить завершить клинические испытания в ноябре текущего года», - рассказал генеральный директор Центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).
В настоящее время в России зарегистрирована вакцина «Гам-Ковид-Вак», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава и проходят испытания вакцины, разработанной новосибирским Центром «Вектор».
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