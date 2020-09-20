Прокуратура Тюмени начала проверку после взрыва газа в жилом доме

Прокуратуре Тюменской области поручили организовать проверку после взрыва газа в жилом доме, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

«По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что расследование взял под контроль губернатор региона Александр Моор.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени около 18.10 по мск. В результате ЧП было разрушено три балкона и повреждены две квартиры, кроме того пострадали два человека. Спасатели эвакуировали из здания 75 жильцов.

Отмечается, что несущие конструкции дома не пострадали. На месте работают 14 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

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