В Белоруссии в субботу задержали 430 протестующих

В МВД Белоруссии сообщили о 430 задержанных во время 11 акций протеста в республике в субботу, 19 сентября, передает «Интерфакс».

Уточняется, что из них 415 задержаний пришлись на Минск.

По информации министерства, 385 из всех задержанных в стране отпущены.

Общее число участников по республике, по оценкам МВД, не превысило 900 человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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