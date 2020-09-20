Диетолог назвала полезные и недорогие продукты
Шведский диетолог Кристина Андерссон назвала недорогие и полезных продуктов. Об этом пишет Svenska Dagbladet.
По словам врача, в рацион необходимо добавить лук, так как он содержит витамины и полезные вещества и обладает бактерицидным эффектом. Особенно богат антиоксидантами красный лук.
Также стоит обратить внимание на капусту, которая содержит вещества, защищающие организм от рака. При этом страдающим от проблем с желудком людям необходимо употреблять этот продукт приготовленным, а не сырым.
Кроме того, диетолог посоветовала употреблять картофель, и такие корнеплоды как морковь, пастернак, свекла, содержащие много минералов.
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