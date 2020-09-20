В Минске начали отпускать задержанных участников женского марша

Ранее задержанных в Минске участников женского марша начали отпускать из отделений милиции. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», всего было задержано минимум 360 человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.