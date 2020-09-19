В центре Гамалеи назвали странности распространения COVID-19 в РФ

Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал о странностях сценария распространения нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, распространение заболевания происходит «своеобразно».

Он уточнил, что в наименее пострадавших регионах страны рост числа выявленных случаев COVID-19 начался позже.

Вирусолог предположил, что вторая волна коронавируса может обойти Россию стороной, однако беспокойство в связи с инфекцией утихнет максимум через год.

«Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать (о коронавирусе. — «Газеты.Ru»)», — сказал Ершов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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