В России проведено свыше 42,4 млн тестов на коронавирус

В России проведено свыше 42,4 млн тестов на выявление COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением остается 239 192 человека.

За минувшие сутки в стране проведено 361 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

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