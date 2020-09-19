В России проведено свыше 42,4 млн тестов на коронавирус
Анна Светлова
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В России проведено свыше 42,4 млн тестов на выявление COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением остается 239 192 человека.
За минувшие сутки в стране проведено 361 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
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