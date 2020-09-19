В 15 км от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 4,6
Катерина Медведева
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В штате Калифорния в США произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Подземный толчок был зафиксирован в 6.38 по времени UTC. Эпицентр располагался в 15,4 км к востоку от Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине 17,6 км.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
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