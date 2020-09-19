Главный инфекционист Минздрава оценил вероятность второй волны COVID-19 в РФ

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов прокомментировал возможность появления второй волны коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости», — уточнил специалист.

По его словам, второй волны следует ожидать, когда первая завершится. Сейчас в России пока идет снижение заболеваемости.

Он отметил, что существует вероятность масштабного роста, который был в марте — апреле, но, по его мнению, такого не будет.

Эксперт прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре — октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.

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