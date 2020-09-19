В Латвии врач отказался помочь русскоговорящему пациенту

Вице-президент Латвийского общества врачей, врач-реаниматолог, анестезиолог Робертс Фурманис отказался помочь пациенту, обратившемуся к нему на русском языке. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

По его словам, он до костей является латыш и даже носит майку с надписью «Латвия».

«Ко мне подошел чувак, который искал родильный дом. На нем была майка с надписью «Россия». Я сказал: «Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском», — приводит агентство слова Фурманиса.

Робертс Фурманис работает в медицине уже 18 лет. В Лавтии он достаточно известный специалист, его часто приглашают на телевидение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ненавистный русский»: как Рига будет говорить с Москвой

— Шествие в защиту русских школ прошло в Латвии

— В Совфеде оценили слова бывшего президента Латвии Берзиньша о русском языке