Роспотребнадзор исследовал наличие возбудителей COVID-19 в пище

Катерина Медведева
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Роспотребнадзор провел исследования пищевых продуктов на коронавирус, все тесты дали отрицательные результаты.

Основную массу исследований составляли овощная продукция — 40%, мясо и мясосодержащая продукция — 26% и фрукты — 22%.

«Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2», — заявили в ведомстве.

Анализировалась продукция, подлежащая хранению, транспортировке и реализации в замороженном виде, в приоритете были товары ручной сборки и ручной фасовки.

Проверка проводилась с 5 августа по 10 сентября, было отобрано 1677 образцов пищевой продукции.

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