Роспотребнадзор исследовал наличие возбудителей COVID-19 в пище
Роспотребнадзор провел исследования пищевых продуктов на коронавирус, все тесты дали отрицательные результаты.
Основную массу исследований составляли овощная продукция — 40%, мясо и мясосодержащая продукция — 26% и фрукты — 22%.
«Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2», — заявили в ведомстве.
Анализировалась продукция, подлежащая хранению, транспортировке и реализации в замороженном виде, в приоритете были товары ручной сборки и ручной фасовки.
Проверка проводилась с 5 августа по 10 сентября, было отобрано 1677 образцов пищевой продукции.
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