В Аргентине зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Аргентине превысило 600 тыс, сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

По информации министерства, за последние сутки число заболевших COVID-19 в республике увеличилось на 12 701. Общее число заражений выросло до 601 713.

С начала пандемии в стране жертвами вируса стали 12 460 пациентов, 345 из них скончались за последние сутки.

Вылечились от заболевания 456 347 человек.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано свыше 30 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат «Спутник V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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