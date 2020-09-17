В Москве в четверг ожидается дождь и до +22°C
Дарья Тарасенко
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В четверг, 17 сентября, в столице будет облачная погода, временами дождь и до +22°C, сообщили в Гидрометцентре.
Днем температура воздуха будет колебаться от +20°C до +22°C, а ночью столбики термометра опустятся до +7°C. Дождь будет сохранятся в городе в течение всего дня и ночи.
Давление составит 739 мм рт. ст.
Ранее Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Москве в четверг. По информации синоптиков, в Москве 17 сентября ветер усилится до 18 м/с. Непогода продлится до полуночи 18 сентября.
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