СК не видит криминальной составляющей в смерти Тесака

Следственный комитет России по Челябинской области заявил, что в смерти националиста Маскима Марцинкевича нет криминальной составляющей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

Следователи подчеркнули, что для соответствующих выводов нет утвердительных оснований.

Ранее Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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